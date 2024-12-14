Химическому факультету МГУ исполнилось 95 лет

В Шуваловском корпусе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 13 декабря в 17:00 состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию химического факультета, где ведущие ученые-химики поздравили свою альма-матер с днем рождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии