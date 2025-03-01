Импорт российской нефти в Индию достиг двухлетнего минимума

Для Индии, которая импортирует более 80% потребляемой ею ежедневно сырой нефти, расходы резко возросли, а дешевые российские баррели исчезают, поскольку индийские нефтеперерабатывающие заводы избегают танкеров, прямо подпадающих под санкции США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии