Глава разведки Габбард: поведение Зеленского раскололо отношения Киева и США

Директор нацразведки США Тулси Габбард, комментируя поведение Владимира Зеленского на встрече с президентом Дональдом Трампом, заявила, что действия украинского лидера привели к огромному расколу в отношениях двух стран.
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