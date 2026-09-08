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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреева показала язык, отвечая на вопрос об 1/4 финала US Open против Гауфф: «Матч будет тяжелым – сейчас она стала еще сильнее»

Мирра Андреева прокомментировала предстоящий четвертьфинал US Open , в котором она встретится с Коко Гауфф .

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