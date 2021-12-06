В суд направлено уголовное дело по факту противоправных действий руководства «Межпромбанка», связанных с миллиардными хищениями

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей исполняющей обязанности председателя исполнительной дирекции ЗАО «Международный Промышленный Банк» Марины Илларионовой.
Происшествия7 подписчиков
Популярные статьи
- Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о ДТП в Краснодарском крае, в результате которого погиб малолетний мальчик
- 4 декабря исполняется 30 лет со дня образования экспертно-криминалистического центра МВД России
- В день памяти Неизвестного солдата сотрудники МВД по Удмуртии провели Урок мужества
Свежие комментарии