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В суд направлено уголовное дело по факту противоправных действий руководства «Межпромбанка», связанных с миллиардными хищениями

В суд направлено уголовное дело по факту противоправных действий руководства «Межпромбанка», связанных с миллиардными хищениями

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей исполняющей обязанности председателя исполнительной дирекции ЗАО «Международный Промышленный Банк» Марины Илларионовой.

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