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Газета «Культура»

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Казаки и «Книга Песен»: мэтр китайской режиссуры Моу Сэнь рассказал о предстоящей премьере «Тихого Дона» в Театре Наций

Казаки и «Книга Песен»: мэтр китайской режиссуры Моу Сэнь рассказал о предстоящей премьере «Тихого Дона» в Театре Наций

В Театре Наций поделились планами сезона 2026/2027. Хитом обещает стать спектакль «Тихий Дон» в постановке мэтра китайской режиссуры Моу Сэня в соавторстве с лауреатом премии Президента РФ Муратом Абулкатиновым.

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