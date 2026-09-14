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Туск допустил эскалацию конфликта Польши и России

Туск допустил эскалацию конфликта Польши и России

Польша ждет эскалации конфликта с Россией. Об этом заявил премьер-министр европейского государства Дональд Туск на брифинге в штаб-квартире правительственного центра безопасности, сообщило Польское агентство печати.

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