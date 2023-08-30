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Отец Хохлачева об обмене: «Грусть от ухода из «Спартака» есть, конечно. Но Александр будет целиком и полностью отдаваться игре за «Амур»

«С нами начали разговаривать по поводу продления контракта на следующий год. По условиям, которые нам предлагали, мы сойтись не смогли.

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