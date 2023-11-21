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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник гладбахской «Боруссии» Лайнер излечился от рака и вернулся к тренировкам. Терапия против лимфомы дала результат

Защитник гладбахской «Боруссии» Лайнер излечился от рака и вернулся к тренировкам. Терапия против лимфомы дала результат

В июле немецкий клуб сообщил, что у защитника обнаружили лимфому на ранней стадии. Спустя несколько месяцев лечения было объявлено, что 31-летний футболист возвращается к тренировкам в составе «Боруссии».

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