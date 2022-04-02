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Глава Минэкономики ФРГ выступил против наращивания военной поддержки Украины

Глава Минэкономики ФРГ выступил против наращивания военной поддержки Украины

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что ФРГ внимательно следит за тем, чтобы не стать объектом нападения со стороны России, поэтому она против наращивания военной поддержки Украины, передает ТАСС.

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