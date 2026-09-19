МИД: Москва ответит на нарушение интересов российских компаний в Армении

Нарушение интересов российских компаний в Армении не останется без ответной реакции со стороны России, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
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