На трассе М-10 в Валдайском районе погибли водитель и пассажир легкового автомобиля

В воскресенье, 3 сентября, в 21:20 на 383-м километре федеральной автодороги сообщением Москва – Санкт-Петербург М-10 "Россия" неподалёку от населённого пункта Добывалово Валдайского района случилось серьёзное дорожно-транспортное происшест .