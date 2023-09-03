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На трассе М-10 в Валдайском районе погибли водитель и пассажир легкового автомобиля

На трассе М-10 в Валдайском районе погибли водитель и пассажир легкового автомобиля

В воскресенье, 3 сентября, в 21:20 на 383-м километре федеральной автодороги сообщением Москва – Санкт-Петербург М-10 "Россия" неподалёку от населённого пункта Добывалово Валдайского района случилось серьёзное дорожно-транспортное происшест .

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