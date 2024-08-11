В клане Пугачевой прибыло? Пропавший с радаров Укупник впервые дал о себе знать грандиозным скандалом

Сегодня 8,7K прочитали Несколько лет назад музыкант и исполнитель нашумевших хитов Аркадий Укупник вложился в заграничную недвижимость.
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