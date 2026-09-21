Дептранс Москвы объявил о запуске пятого беспилотного трамвая

В Москве запущен пятый беспилотный трамвай «Львёнок-Москва» в тестовом режиме на Краснопресненской трамвайной сети.
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