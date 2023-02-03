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Донован Митчелл и Диллон Брукс подрались во время матча и были удалены

Донован Митчелл и Диллон Брукс подрались во время матча и были удалены

Во время матча «Кливленд» – «Мемфис» состоялась драка с участием звезды хозяева Донована Митчелла и одного из ключевых игроков ротации гостей Диллона Брукса.

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