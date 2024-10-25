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Экономист Балынин рекомендовал самозанятым копить на пенсию с помощью вклада

Экономист Балынин рекомендовал самозанятым копить на пенсию с помощью вклада

Самозанятым россиянам стоит самостоятельно копить на пенсию. Такое мнение в беседе с "Газетой.Ru" высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

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