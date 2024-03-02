Дубай (ATP). Бублик сыграет за титул с Эмбером

Cетка турнира здесь. Dubai Duty Free Tennis Championships Дубай, ОАЭ 26 февраля – 2 марта 2024 ATP 500 Призовой фонд – 2 941 785 долларов Открытые корты, хард Финал Юго Эмбер (Франция) Александр Бублик (Казахстан) Дата проведения 2 марта, 18.
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