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Региональная Юридическая Служба

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Можно ли продать доли детей в квартире ?

Можно ли продать доли детей в квартире ?

Фото: Информагентство Да-Да Новости Юрист Алексей Демидов объяснил, что если дети являются собственниками квартиры, будь то полная собственность или доля, продать эти доли без соответствующих разрешений невозможно.

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