Дэвид Петреус: Тайвань упускает главный урок войны на Украине

ТАЙБЭЙ (ИА Реалист). Бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США в Ираке и Афганистане Дэвид Петреус совместно с экспертом по искусственному интеллекту Кларой Калудерович опубликовал в журнале Foreign Affairs статью, в которой предостерегает Тайвань от фатальной ошибки — сводить уроки украинской войны к закупочному каталогу вооружений.