ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

303 подписчика

Дэвид Петреус: Тайвань упускает главный урок войны на Украине

Дэвид Петреус: Тайвань упускает главный урок войны на Украине

ТАЙБЭЙ (ИА Реалист). Бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США в Ираке и Афганистане Дэвид Петреус совместно с экспертом по искусственному интеллекту Кларой Калудерович опубликовал в журнале Foreign Affairs статью, в которой предостерегает Тайвань от фатальной ошибки — сводить уроки украинской войны к закупочному каталогу вооружений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии