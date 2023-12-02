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Bloomberg: Сенат США не проголосует по пакету помощи Киеву до 11 декабря

Bloomberg: Сенат США не проголосует по пакету помощи Киеву до 11 декабря

Верхняя палата американского конгресса может проголосовать по пакетному запросу главы государства Джо Байдена на помощь киевскому режиму, Государству Израиль и прочие «цели национальной безопасности» не ранее одиннадцатого декабря.

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