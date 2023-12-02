Верхняя палата американского конгресса может проголосовать по пакетному запросу главы государства Джо Байдена на помощь киевскому режиму, Государству Израиль и прочие «цели национальной безопасности» не ранее одиннадцатого декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии