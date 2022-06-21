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В столице открыли мемориальную доску Людмиле Вербицкой

В столице открыли мемориальную доску Людмиле Вербицкой

20 июня состоялось торжественное открытие мемориальной доски советскому и российскому филологу, лингвисту, полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством», почетному президенту Российской академии образования Людмиле Алексеевне Вербицкой.

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