Полянский сообщил о запросе РФ заседания СБ ООН 22 марта

Россия запросила на 22 марта проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Об этом 8 марта сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.
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