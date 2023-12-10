МИД КНДР: США подрывают глобальный мир и превращают СБ ООН в поле конфронтации

Заместитель министра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Гён заявил, что США ведут на международной арене политику произвола и двойных стандартов, что подрывает мир на планете и превращает Совет Безопасности ООН в "площадку для конфронтации".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии