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МИД КНДР: США подрывают глобальный мир и превращают СБ ООН в поле конфронтации

МИД КНДР: США подрывают глобальный мир и превращают СБ ООН в поле конфронтации

Заместитель министра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Гён заявил, что США ведут на международной арене политику произвола и двойных стандартов, что подрывает мир на планете и превращает Совет Безопасности ООН в "площадку для конфронтации".

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