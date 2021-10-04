ЭНЕРГИЯ ДНЯ 4 октября 2021 года

Энергетический прогноз на четвёртое октября две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1048 =Быть опытным и умным - не проблема, быть просветлённым - это уже новая потребность=Во Вселенной всё существует в низких вибрациях тьмы (страха) и высоких вибрациях Света (Любви) =В человеческом сознании любые причины порождают следствия и на внешнем плане, и на внутреннем = Вы не можете запретить птице пролетать над вами, но, вы можете помешать ей свить гнездо у вас на голове = Главное, будь ответственным за то, чем наполняешь ум.