Шон Мерфи победил Кайрена Уилсона в финале Мастерс 2025

Кайрен Уилсон потерпел поражение от Шона Мерфи в финале на турнире Masters 2025 в Лондоне, сообщает WST Шон Мерфи (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Masters 2025 Результаты, турнирная таблица турнира Masters 2025 Расписание трансляции - финала Расписание трансляции - 1/2 финала Расписание трансляции - 1/4 финала Расписание трансляции - 1/8 финала Видео - финала Видео - 1/4 финала Видео - 1/8 финала Все Видео турнира Голосования по турниру Шон Мерфи завоевал свой первый за десять лет титул Чемпиона Тройной короны.