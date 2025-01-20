Шон Мерфи победил Кайрена Уилсона в финале Мастерс 2025

Кайрен Уилсон потерпел поражение от Шона Мерфи в финале на турнире Masters 2025 в Лондоне, сообщает WST Шон Мерфи (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Masters 2025 Результаты, турнирная таблица турнира Masters 2025 Расписание трансляции - финала Расписание трансляции - 1/2 финала Расписание трансляции - 1/4 финала Расписание трансляции - 1/8 финала Видео - финала Видео - 1/4 финала Видео - 1/8 финала Все Видео турнира Голосования по турниру Шон Мерфи завоевал свой первый за десять лет титул Чемпиона Тройной короны.
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