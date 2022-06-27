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Датская королевская семья забирает принца Кристиана из престижной школы из-за расследования о буллинге среди учеников

Датская королевская семья забирает принца Кристиана из престижной школы из-за расследования о буллинге среди учеников

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" name=""] Принц Фредерик и принцесса Мэри с детьми: принцессой Жозефиной, принцессой Изабеллой, принцем Винсентом и принцем Кристианом Датская королевская семья в воскресенье объявила, что принца Кристиана заберут из престижной школы-интерната “Херлуфсхольм” (Herlufsholm), расположенной рядом с Копенгагеном, а принцесса Изабелла не будет посещать данную школу, как планировалось ранее.

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