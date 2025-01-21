Двоих потерявшихся детей разыскивают в Калуге и Туле

В Калуге и Туле ведутся поиски без вести пропавших подростков, сообщили в отряде "ЛизаАлерт". 15-летний Тимофей Юрьевич #Здор и его брат - 14-летний Михаил Юрьевич #Здор пропали по маршруту Калуга - Тула.