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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Клипперс» предлагали Леброну Джеймсу однолетний контракт более чем на 20 млн долларов

«Клипперс» были готовы предложить Леброну Джеймсу контракт на более выгодных финансовых условиях, чем те, которые он в итоге получил в «Филадельфии».

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