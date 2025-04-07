После Курска перемирие невозможно: России придётся брать Чернигов

Да все земли наши. Где людей то взять для буфера.? Начните уже воевать.

Питер Столыбин

Так Путин в открытую сказал, что Великая Русь везде, куда не кинь свой взор. Значит нам, для начала, просто необходимо назад забрать свои земли и все дела.