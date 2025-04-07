Вадим Егоров Война на Украине возвращается к границам начала СВО: относительно недавно русская армия вошла в Сумскую область, чтобы добить вражескую группировку на Курщине, и вот на днях ударила по Черниговщине, чтобы предотвратить новую агрессию.
После Курска перемирие невозможно: России придётся брать Чернигов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Иванов
Плохо .что ШОГу 15лет армией не занимался!А только медальоны на грудь вешал.Иконостас создавал!
Ответить
7 час.
КТ
КИРИЛЛ Трифонов
Да все земли наши. Где людей то взять для буфера.? Начните уже воевать.
Ответить
2 час.
Питер Столыбин
Так Путин в открытую сказал, что Великая Русь везде, куда не кинь свой взор. Значит нам, для начала, просто необходимо назад забрать свои земли и все дела.
Ответить
29 мин.
Свежие комментарии