Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 076 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Павлова
    Ещё раз для невежд, притворяющийся историками, вроде Соболева: гуманитарная помощь по определению является безвозмезд...Про грамотных кол...
  • Vladimir Lioubimcev
    Так это фильм про Роднину? ТАК?!! Ну а КТО лучше всех знает о  ней, если НЕ САМА РОДНИНА?!! Почему Родниной отказываю...Тарасова жестко в...
  • Питер Столыбин
    Так Путин в открытую сказал, что Великая Русь везде, куда не кинь свой взор. Значит нам, для начала, просто необходим...После Курска пере...

После Курска перемирие невозможно: России придётся брать Чернигов

После Курска перемирие невозможно: России придётся брать Чернигов

Вадим Егоров Война на Украине возвращается к границам начала СВО: относительно недавно русская армия вошла в Сумскую область, чтобы добить вражескую группировку на Курщине, и вот на днях ударила по Черниговщине, чтобы предотвратить новую агрессию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Иванов
Плохо .что ШОГу 15лет армией не занимался!А только медальоны на грудь вешал.Иконостас создавал!
Ответить
7 час.
КТ
КИРИЛЛ Трифонов
Да все земли наши. Где людей то взять для буфера.? Начните уже воевать.
Ответить
2 час.
Питер Столыбин
Так Путин в открытую сказал, что Великая Русь везде, куда не кинь свой взор. Значит нам, для начала, просто необходимо назад забрать свои земли и все дела.
Ответить
29 мин.
наверх