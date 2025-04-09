RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 509 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    Память хоть стёрли перед выдачей шпиёнов Штатам?«В США ему грозил...
  • Андрей Зарубкин
    Глупизна ее глаз умиляет.Каллас: в ЕС и НА...
  • Evgenija Palette
    .... борщ, который ты сожрешь, и спасибо не скажешь...Еврокомиссар Кос ...

Дарчиев: Россия и США продвинулись в вопросе выдачи виз дипломатам

Дарчиев: Россия и США продвинулись в вопросе выдачи виз дипломатам

Представители России и США уже достигли соглашений по ряду вопросов, оставшихся от предыдущей американской администрации, включая проблемы с выдачей виз дипломатам, сообщил российский посол Александр Дарчиев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх