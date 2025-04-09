Дарчиев: Россия и США продвинулись в вопросе выдачи виз дипломатам

Представители России и США уже достигли соглашений по ряду вопросов, оставшихся от предыдущей американской администрации, включая проблемы с выдачей виз дипломатам, сообщил российский посол Александр Дарчиев.
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