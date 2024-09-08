Брежнев дал людям спокойно пожить и этим «похоронил» CCCР

ВА

Владимир Амосов

Именно Брежнев открыл дорогу хохлам на Москву. Только в мою лабораторию в НИИ были определены 5 хохлов на руководящие посты, которые занялись выживанием русских специалистов. В конечном счете научная лаборатория, в которой было три сотрудника со званием Лауреатов гос. премии СССР, развалилась.