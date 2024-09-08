В ноябре 1974-го Леонид Брежнев тепло (во всех смыслах) принял президента США Джеральда Форда во Владивостоке.
Брежнев дал людям спокойно пожить и этим «похоронил» CCCР
Комментарии
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ВА
Владимир Амосов
Именно Брежнев открыл дорогу хохлам на Москву. Только в мою лабораторию в НИИ были определены 5 хохлов на руководящие посты, которые занялись выживанием русских специалистов. В конечном счете научная лаборатория, в которой было три сотрудника со званием Лауреатов гос. премии СССР, развалилась.
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3 час.
Александр Дубков
СССР погиб из за горбатого и алкаша с Урала
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2 час.
S
Sobering
СССР начал погибать с Хруща. Горбатый и Алкаш - это уже как следствие.
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1 час.
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