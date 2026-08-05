🚰 Ряд населенных пунктов Крыма остался без воды из-за аварии на электросетях По данным предприятия «Вода Крыма», водоснабжение ограничено в Старом Крыму, посёлках Кировское и Приморский (район Башня).
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🚰 Ряд населенных пунктов Крыма остался без воды из-за аварии на электросетях По данным предприятия «Вода Крыма», водоснабжение ограничено в Старом Крыму, посёлках Кировское и Приморский (район Башня).