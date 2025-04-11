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Британские войска на Украине хотят разместить на пять лет

Британские войска на Украине хотят разместить на пять лет

Британия собирается размесить войска на Украине. "Силу сдерживания" хотят заслать на пять лет.Прямо сейчас в Лондоне и Париже обсуждают  весьма интересный план.

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