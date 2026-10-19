Суд в Тамбовской области удовлетворил иск прокуратуры Чердынского района о взыскании с владельца счета, на который перевели похищенные у пенсионера из Пермского края деньги, суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими средствами.
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