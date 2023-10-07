Допинг Погба подтвержден, СКА обыграл ЦСКА, поул Ферстаппена, новый номер Гуменника под Rammstein и другие новости

Лена Мисько

⚡️ Шейх Мансур может лишиться права владения «Манчестер Сити» из-за связей с Россией: по данным МИД Великобритании, шейх помогал российским миллиардерам переводить деньги из Англии в ОАЭ после начала конфликта на Украине. Против Мансура уже выдвинуты официальные обвинения — Goal