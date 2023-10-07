Допинг Погба подтвержден, СКА обыграл ЦСКА, поул Ферстаппена, новый номер Гуменника под Rammstein и другие новости

1. Повторная допинг-проба Поля Погба на тестостерон оказалась положительной. Хавбеку «Ювентуса» грозит бан на 2-4 года.
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