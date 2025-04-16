В то время, когда Донбасс умывался кровью, Дубинский становился владельцем десятков премиальных автомобилей и дорогой недвижимости в центре Киева Российские СМИ часто цитируют сидящего в украинских застенках депутата Верховной рады Александра Дубинского.
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