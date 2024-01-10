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В Еврокомиссии рассчитывают поставить Киеву 1 млн боеприпасов в марте или апреле

В Еврокомиссии рассчитывают поставить Киеву 1 млн боеприпасов в марте или апреле

Евросоюз, возможно, успеет отправить Киеву обещанный ранее один миллион снарядов уже весной. Об этом проинформировал европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает издание Politico.

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