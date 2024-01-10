В Еврокомиссии рассчитывают поставить Киеву 1 млн боеприпасов в марте или апреле

Евросоюз, возможно, успеет отправить Киеву обещанный ранее один миллион снарядов уже весной. Об этом проинформировал европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает издание Politico.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии