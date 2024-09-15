Президент России Владимир Путин проведет специальное совещание по теме развития беспилотной авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист, ведущий телепрограммы «Москва.
Путин проведет совещание по развитию беспилотной авиации
Комментарии
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лм
людмила мишенкова
Наглядный вариант отсутствия гибкости в работе нашей системы, сначала совещания, потом начнутся обсуждения и т.д.
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16 час.
ИВ
Иван Вакула
Лучше позже, чем никогда. Раньше надо было дела делать, а не тогда когда жареный петух плюнул!!!!
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15 час.
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