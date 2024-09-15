Путин проведет совещание по развитию беспилотной авиации

Наглядный вариант отсутствия гибкости в работе нашей системы, сначала совещания, потом начнутся обсуждения и т.д.

ИВ

Иван Вакула

Лучше позже, чем никогда. Раньше надо было дела делать, а не тогда когда жареный петух плюнул!!!!