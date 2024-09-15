Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 325 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Фактурович
    Вы их больше в жопу целуйте, они вас и без истории, без страны и без населения оставят.В Армении заявили...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Всю его родственную саранчу нах из России...Родственники обви...
  • Геннадий Бережнов
    Наркоша покажет Белому дому свой «план победы» в боевых действиях. Поверить какому то плану может только такой же отс...Байден разрешит У...

Путин проведет совещание по развитию беспилотной авиации

Путин проведет совещание по развитию беспилотной авиации

Президент России Владимир Путин проведет специальное совещание по теме развития беспилотной авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист, ведущий телепрограммы «Москва.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лм
людмила мишенкова
Наглядный вариант отсутствия гибкости в работе нашей системы, сначала совещания, потом начнутся обсуждения и т.д.
Ответить
16 час.
ИВ
Иван Вакула
Лучше позже, чем никогда. Раньше надо было дела делать, а не тогда когда жареный петух плюнул!!!!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх