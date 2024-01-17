Депутат Шонус посоветовал США учитывать, что Крым стал частью ядерной державы

Предложение США атаковать Крым бесперспективно. Полуостров стал частью России — ядерной державы, которая готова защищать свою территорию, заявил РИА «Новости» заместитель председателя комитета Госсовета региона по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.
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