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  • Владимир Лосев
    Чемодан, вокзал и в родной кишлак! Их ишаки о них соскучились!Глава СПЧ Фадеев:...
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    На хрена они здесь нужны ,пусть учатся у себя ,обучение стоит денег ,а у нас не настолько богатая страна .....Глава СПЧ Фадеев:...
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    Эти дети пусть учатся у себя на родине , а не в России за счет российских налогоплательщиков....А НАШИ деньги следует...Глава СПЧ Фадеев:...

Депутат Шонус посоветовал США учитывать, что Крым стал частью ядерной державы

Депутат Шонус посоветовал США учитывать, что Крым стал частью ядерной державы

Предложение США атаковать Крым бесперспективно. Полуостров стал частью России — ядерной державы, которая готова защищать свою территорию, заявил РИА «Новости» заместитель председателя комитета Госсовета региона по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.

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