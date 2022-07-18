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Астанчанин пропал в Актау

Астанчанин пропал в Актау

Знакомые разыскивают Павлова Сергея Валерьевича 1984 года рождения. Мужчина пропал вечером 17 июля. По рассказу знакомых, между 19:00 и 20:00 часами Сергей пошел с другом на море в 4А микрорайоне (в районе спуска у памятника Тарасу Шевченко).

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