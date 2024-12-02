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Генерал НАТО: Уверен, что Россия не нападет

Россия ответит на удары западными ракетами по своим пограничным регионам ответными ударами по территории Украины.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Это проблема с мышлением нашего российского руководства. Значит западными ракетами бить по исконно российской территории допустимо, руками  специалистов этих же стран, но России по этим странам нельзя. Хорошая, удобная позиция. Это означает только то, что наши правители считают наш народ второсортным по отношению к тем же французам, британцам, немцам и американцам. Президент Путин же сказал:&quot; Будем наносить удары по тем странам, в которых производятся эти ракеты&quot;.
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12 час.
Геннадий Бережнов
Полным недоумком надо быть, что бы думать иначе. Но Запад говоря это вешает лапшу на уши своему народу, достигая свои цели избавиться от России. Однако время упущено господа, готовьтесь к худшему!
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12 час.
Ирина Черных
В российском руководстве, как и в руководстве всех других стран, есть люди с разным мышлением, и предатели то же есть. Но, если Путин сказал, что будем наносить удары.., значит будем.
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12 час.

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