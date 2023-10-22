Китай направил шесть военных кораблей на Ближний Восток из-за войны ХАМАС с ИзраилемКитай перебросил шесть военных кораблей на Ближний Восток из-за опасения, что конфликт между ХАМАС и Израилем может перерасти в мировую войну, сообщает The Sun.