Китай направил шесть военных кораблей на Ближний Восток из-за войны ХАМАС с ИзраилемКитай перебросил шесть военных кораблей на Ближний Восток из-за опасения, что конфликт между ХАМАС и Израилем может перерасти в мировую войну, сообщает The Sun.
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