Избирательная комиссия Волгоградской области в ходе заседания 19 сентября зарегистрировала депутатов Волгоградской областной Думы, избранных по единому избирательному округу.
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Избирательная комиссия Волгоградской области в ходе заседания 19 сентября зарегистрировала депутатов Волгоградской областной Думы, избранных по единому избирательному округу.