Магдеев раскритиковал проигнорировавшие субботник компании

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев раскритиковал компании, проигнорировавшие субботник. Он отметил, что необходимо поддерживать чистоту и порядок не только на общественных территориях, но и на строительных площадках, промышленных предприятиях и других объектах.
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