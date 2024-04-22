Магдеев раскритиковал проигнорировавшие субботник компании

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев раскритиковал компании, проигнорировавшие субботник. Он отметил, что необходимо поддерживать чистоту и порядок не только на общественных территориях, но и на строительных площадках, промышленных предприятиях и других объектах.