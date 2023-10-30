Юрий Кон не поменял мнение о прямых выбора мэра, но следит за работой Щегловой

Председатель Законодательного собрания Забайкальского края Юрий Кон заявил во время пресс-конференции, что по-прежнему за прямые выборы мэра, но хочет дать время новому сити-менеджеру Читы Инне Щегловой показать результат работы, передаёт корреспондент ZAB.