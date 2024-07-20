Двоих россиян отправили в тюрьму в Саудовской Аравии за нелегальный хадж

Двоих россиян заключили в тюрьму в Саудовской Аравии за организацию нелегального хаджа. Об этом 19 июля ТАСС сообщил руководитель хадж-миссии России Хизбула Асуев, комментируя итоги прошедшего заседания Совета по хаджу.