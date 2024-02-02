Месячник безопасного труда пройдет в промышленных организациях Бобруйского района.

С 1 по 29 февраля в промышленных организациях Бобруйского района, с целью профилактики производственного травматизма, соблюдения требований законодательства об охране труда, пройдет месячник безопасного труда.
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