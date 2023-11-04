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Военный историк рассказал о важности Дня народного единства

Военный историк рассказал о важности Дня народного единства

4 ноября россияне отмечают один из важнейших государственных праздников — День народного единства. Он установлен в честь освобождения Москвы от польских захватчиков в 1612 году и окончания Смутного времени.

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