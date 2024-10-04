В Краснодарском крае началась осенняя посевная кампания

Около 1,8 млн гектаров озимых культур будет засеяно в ходе осенней посевной кампании в Краснодарском крае, сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека 3 октября, передает пресс-служба администрации региона на официальном сайте.