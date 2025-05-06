В Госдуме объяснили отсутствие выходных между майскими праздниками

Дополнительные три дня между майскими выходными стали бы слишком большой нагрузкой на государственные институты и предпринимателей, заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, 6 мая сообщает РИА Новости.
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